В среду, 12 февраля, стало известно о том, что власти Петербурга намерены построить над Невой канатную дорогу. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Власти Петербурга полагают, что канатная дорога может решить транспортную проблему города. "Канатка" может появится между Кудрово и левым берегом Невы.
Напомним, что в Кудрово должно появится метро. Станцию планируют открыть лишь к 2025 году, а трамвайное сообщение между Петербургом и Кудрово появится к 2023 году.
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Фото:pixabay
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