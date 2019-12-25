Предполагается, что подвесная дорога могла бы связать Кудрово с левым берегом Невы.

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что власти Петербурга намерены построить над Невой канатную дорогу. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Власти Петербурга полагают, что канатная дорога может решить транспортную проблему города. "Канатка" может появится между Кудрово и левым берегом Невы.

Напомним, что в Кудрово должно появится метро. Станцию планируют открыть лишь к 2025 году, а трамвайное сообщение между Петербургом и Кудрово появится к 2023 году.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты Петербурга нашли новый способ штрафовать за неоплату парковки.

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