Структуры Смольного составили свыше 100 тысяч постановлений для наказания неплательщиков.

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что депутаты Петербурга нашли новый способ штрафовать за неоплату парковки. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях поддержали на очередном пленарном заседании. В документе сказано, что должностных лиц могут наделить правом требовать от МВД сведенья о нарушителях, которые периодически не оплачивают парковку.

"Только в прошлом году из-за ушлых хитрецов, отказавшихся оплачивать парковку, наш город недополучил около 300 миллионов рублей", —заявил Денис Четырбок.

Отмечается, что подведомственный структуры Смольного составили свыше 100 тысяч постановлений, которые помогут наказать нарушителей.

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