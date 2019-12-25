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ЗакС в первом чтении одобрил продление программы материнского капитала
Сегодня, 10:41
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IRINA_CHALKINA

ЗакС в первом чтении одобрил продление программы материнского капитала

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Петербургский парламент держит программу на особом контроле.

В среду, 12 февраля, стало известно, что ЗакС в первом чтении одобрил продление программы материнского капитала. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV. 

Известно, что за инициативу проголосовали 48 человек, против – один. Кроме того, в Петербурге намерены расширить возможности применения средств субсидии за рождение ребенка. Отмечается, что в городе на Неве семьи могут использовать маткапитал на улучшения жилищных условий, а именно на ремонт. При этом в Северной столице предусмотрена дополнительная форма поддержки семей касательно жилья. 

Ранее мы сообщали о том, что Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал.

Фото:pixabay

Теги: закс, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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