Сдать анализ на дому можно будет за 1250 рублей.

Стала известна стоимость домашнего теста на коронавирус в России. О цене новой услуги, которая будет проводиться в Москве и Подмосковье рассказала в эфире телеканала "Россия 24" руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики Елена Тиванова. По данным специалиста, пройти тест на наличие инфекции COVID-19 в домашних условиях заказчик может за 1250 рублей. Услуга по выезду медицинских сотрудников для забора биоматериала будет оплачиваться клиентами отдельно в зависимости от адреса проживания. Эксперт напомнила, что тест можно проводить по желанию и без направления от врача. Врачи выдадут специальный набор, проинструктируют клиента как самому взять у себя мазок, а после заберут анализ. Результаты исследования заказчик получит на электронную почту в течение двух дней.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор стал с 6 апреля проводить тесты на коронавируса в домашних условиях. Анализ производится при помощи высокочувствительной тест-системы. Скрининг способен обнаружить коронавирус в организме человека даже на ранней стадии, при отсутствии симптомов заболевания.

Зарегистрирован первый российский экспресс-тест на коронавирус.

Видео: government.ru

