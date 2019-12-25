Он призвал к принятию адекватных мер в борьбе с эпидемией коронавируса.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил против закрытия границ в регионах. Об этом он рассказал на совещании со своими заместителями.

Глава кабмина считает недопустимым перекрытие административных границ в регионах. Он порекомендовал региональным властям не путать свои полномочия с федеральными. Мишустин отметил, что на прошлой "выходной" неделе в некоторых субъектах были случаи, когда людям и транспорту запрещали проехать на территорию региона.

Однако председатель правительства отметил, что слова о недопустимости таких мер были услышаны. За выходные ситуацию исправили.

Михаил Мишустин призвал к принятию адекватных мер в борьбе с эпидемией коронавируса, которые соответствуют поручениям президента и правительства.

Ранее Мишустин рассказал о финансовой помощи гражданам РФ, застрявшим за границей.