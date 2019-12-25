Петербурженка, переболевшая коронавирусом, боится заразиться ещё раз

Женщина провела в больнице Боткина почти месяц.

Переболевшая коронавирусом петербурженка рассказала, как протекала её болезнь и чего она боится сейчас. Об этом сообщила "Фонтанка".

Петербурженка по имени Ольга рассказала, что путешествовала с мужем по Италии. При этом она знала о коронавирусе, но утешала себя тем, что вспышка зафиксирована в другой части страны. В начале марта они уже возвращались в Россию, в поезде у путешественницы начала подниматься температура, заболело горло.

В Москве женщина вызвала скорую, но ни температуры, ни больного горла медики у неё не заметили. Однако, тест на коронавирус всё равно взяли. После этого Ольга отправилась в Петербург.

Дома у неё и мужа начался озноб и поднялась температура, болело горло и стало не хватать воздуха. Вскоре Ольгу и её мужа забрали в Боткинскую больницу. После первого этапа лечения петербурженке стало легче, но затем начались негативные процессы в лёгких и температура вновь начала расти. Ольга согласилась на альтернативное лечение препаратами от ВИЧ. Всего в больнице женщина провела почти месяц, два последних теста на коронавирус показали отрицательный результат.

Ольга попросила всех быть аккуратными, так как болезнь эта коварная и протекает у всех по-разному. Сейчас петербурженка будет соблюдать карантин дома, также предстоит месяц реабилитации. Ольга сказала, что страх перед коронавирусом после того, как она им переболела, никуда не делся.

На выходных в Петербурге скончался третий пациент с коронавирусом.

Фото: Piter.TV