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Уровень самоизоляции в Петербурге составил 3,3 балла
Сегодня, 11:55
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nastya960

Уровень самоизоляции в Петербурге составил 3,3 балла

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Большая часть населения города находится дома.

В понедельник, 6 апреля, в первой половине дня индекс самоизоляции Петербурга составил 3,3 балла из пяти. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс".

То есть на данный момент большая часть людей находятся дома. В Москве этот индекс на данный момент немного ниже – 3,2 балла. То есть москвичи на этой неделе также стали более ответственно относиться к самоизоляции.

Среди российских городов-миллионников больше всего самоизолированных зафиксировано в Перми (3,9), Нижнем Новгороде (по 3,7) и Воронеже (3,6). Самый низкий показатель в Новосибирске – 2,8 балла.

Фото: Яндекс. Самоизоляция

Теги: изоляция, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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