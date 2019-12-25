Уровень самоизоляции в Петербурге составил 3,3 балла

Большая часть населения города находится дома.

В понедельник, 6 апреля, в первой половине дня индекс самоизоляции Петербурга составил 3,3 балла из пяти. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс".

То есть на данный момент большая часть людей находятся дома. В Москве этот индекс на данный момент немного ниже – 3,2 балла. То есть москвичи на этой неделе также стали более ответственно относиться к самоизоляции.

Среди российских городов-миллионников больше всего самоизолированных зафиксировано в Перми (3,9), Нижнем Новгороде (по 3,7) и Воронеже (3,6). Самый низкий показатель в Новосибирске – 2,8 балла.

Фото: Яндекс. Самоизоляция