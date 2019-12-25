Продуктовая сеть в Петербурге превратит часть своих магазинов в киоски из-за коронавируса

Покупателям советуют составить список покупок дома или у входа в магазин, затем этот список нужно передать продавцу, и он соберет заказ.

Сеть магазинов "Вкусвилл" из-за угрозы распространения коронавируса тестирует новый формат работы . Часть магазинов решили превратить в киоски для самостоятельно вывоза заказов. Об этом сообщило РИА Новости.

Покупателям советуют составить список покупок дома или у входа в магазин, затем этот список нужно передать продавцу, и он соберет заказ.

Проект пока считается пилотным, поэтому в нем участвуют не все магазины. В пилоте задействуют несколько десятков магазинов в Петербурге, Москве и Подмосковье. Проект может быть расширен при положительных отзывах клиентов.

Пока в компании не могут точно ответить на вопрос, когда магазины вернутся к прежнему режиму работу.

Накануне трое неизвестных отобрали еду у курьера на севере Петербурга.

Фото: Piter.TV