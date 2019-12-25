Трое неизвестных отобрали еду у курьера на севере Петербурга

Злоумышленники скрылись с места преступления на машине марки Toyota.

В воскресенье, 5 марта, стало известно, что накануне не все жители Выборгского района, заказавшие еду, дождались ее. Неизвестные ограбили одного из курьеров на 2-м Муринском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Двое мужчин применили физическую силу, отобрали у работника еду, а затем вместе сообщником скрылись на машине марки Toyota. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "грабеж".

Ранее мы писали, иркутский бизнесмен ограбил магазин в Петербурге.

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