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Трое неизвестных отобрали еду у курьера на севере Петербурга
Сегодня, 10:24
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arteliseev

Трое неизвестных отобрали еду у курьера на севере Петербурга

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Злоумышленники скрылись с места преступления на машине марки Toyota.

В воскресенье, 5 марта, стало известно, что накануне не все жители Выборгского района, заказавшие еду, дождались ее. Неизвестные ограбили одного из курьеров на 2-м Муринском проспекте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Двое мужчин применили физическую силу, отобрали у работника еду, а затем вместе сообщником скрылись на машине марки Toyota. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "грабеж". 

Ранее мы писали, иркутский бизнесмен ограбил магазин в Петербурге.

Фото: pixabay 

 

Теги: грабеж, еда, курьер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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