Иркутский бизнесмен ограбил магазин в Петербурге

Сотрудница магазина, которая пыталась задержать преступников, получила удар в лицо.

В субботу, 21 марта, стало известно, что в Петербурге, по подозрению в ограблении ,задержали Иркутского бизнесмена. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрыте".

Неделей ранее, двое неизвестных заглянули в "Магнит" на Комендантском проспекте. Мужчины некоторое время гуляли по магазину, а затем схватили корзину с товарами и устремились на улицу. Товаровед попыталась остановить их, но получила удар в лицо, после которого ей пришлось обращаться в травмпункт.

Через некоторое время полицейские возбудили уголовное дело по статье "грабеж", а затем задержали одного из подозреваемых недалеко от Комендантского проспекта. Им оказался генеральный директор ООО "Байкал Клевер".

Ранее мы писали, что цыган открыто похитил цепь из ювелирного в "Заневском каскаде".

Фото: pexels