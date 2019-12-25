Цыган открыто похитил цепь из ювелирного в "Заневском каскаде"

Стоимость украшения оценивается в 180 тысяч рублей.

Во вторник, 17 марта, в полицию Красногвардейского района Петербурга обратился заместитель директора ювелирного магазина, расположенного в ТЦ "Заневский каскад" на Заневском проспекте, 67. Мужчина рассказал, что из магазина было украдено ювелирное украшение.

Как стало известно Piter.TV, в ювелирный пришел мужчина цыганской внешности и открыто похитил золотую цепь стоимостью 180 тысяч рублей. После этого грабитель сбежал.

Магазин оборудован камерами видеонаблюдения, видеозаписи изъяты. На вид преступнику около 30 лет, рост 165-170 см, худощавый, волосы темные короткие. Служебная собака по кличке Жасмин смогла взять след и привела кинологов к автостоянке, находящейся в 150 метрах от торгового центра.

По факту случившегося ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay.com