Квартиру бизнесвумен на Васильевском острове обокрали на 5,2 млн рублей

Вор подобрал отмычки и взломал заднюю стенку сейфа.

Накануне в полицию Василеостровского района Петербурга обратилась 50-летняя женщина, которая занимает должность директора БЦ на набережной реки Волковки. Петербурженка заявила об ограблении своей квартиры на Среднем проспекте В.О.

Как стало известно Piter.TV, домушник проник в четырехкомнатную квартиру на 10 этаже 14-этажного дома, подобрав отмычки. Ограбление произошло в период с 13 по 15 марта, пока хозяйка отсутствовала в городе.

Грабитель отыскал в квартире сейф и, решив не заморачиваться, просто взломал заднюю стенку ящика. Добычей домушника стали 8 тысяч евро, 580 тысяч рублей, 800 долларов США, а также золотые женские часы Jaeger-LeCoultre с бриллиантами стоимостью 1,5 млн рублей, золотые мужские часы Omega стоимостью 5 тысяч долларов США и золотые украшения общей стоимостью 2 млн рублей. Общий ущерб составил 5 млн 159 тысяч 378 рублей.

Охранная сигнализация в квартире отсутствует. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Грабителя ищет полиция.

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Фото: Piter.TV