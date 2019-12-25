В ТЦ "Невский Центр" молодая девушка обокрала предпринимателя

Она вытащила из рюкзака кошелёк с деньгами и ювелирными украшениями.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 марта в ТЦ "Невский Центр" у индивидуального предпринимателя вытащили из рюкзака кошелёк с 30 000 тысячами рублей, золотую цепочку стоимостью 60 000 тысяч рублей и банковские карты.

Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении кражи девушку 1997-ого года рождения.

Сейчас ей предъявлена подписка о невыезде в связи с наличием на попечении трех маленьких детей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража).

Ранее мы сообщили, что в Петербурге из сейфа финдиректора коммерческой фирмы украли почти 2 млн рублей.

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