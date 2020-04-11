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В Петербурге прошла проверка по факту завышения цен в магазинах
Сегодня, 17:42
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ruzannar

В Петербурге прошла проверка по факту завышения цен в магазинах

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Было установлено, что существенной разницы в ценах на продукты нет.

Активисты Бюро расследований ОНФ и УФАС по Санкт-Петербургу проверили цены в продуктовых магазинах города, а также наличие товаров. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В первую очередь, внимание уделили продуктам первой необходимости. 

Известно, что мониторинг прошёл в пяти районах Петербурга. Специалисты сравнили цены на хлеб, мясо, молочные продукты, крупы, овощи и фрукты в четырёх крупных сетевых магазинах. Проверку устроили в "Окее", "Пятерочке", "Ленте" и "Магните". 

По результатам расследования было установлено, что существенной разницы в ценах нет. Кроме того, активисты опровергли информацию о недостатке товаров на полках. 

На многие продукты также действуют акции и скидки.

Ранее мы сообщили, что цены на имбирь и лимоны поднялись в разы.

Фото: Pixabay

Теги: греча, завышениецен, питер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Егорова Ирина
Сегодня 18:24

А как же лимончики ? Подскочили в цене в 3-4 раза .

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