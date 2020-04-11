В Петербурге прошла проверка по факту завышения цен в магазинах

Было установлено, что существенной разницы в ценах на продукты нет.

Активисты Бюро расследований ОНФ и УФАС по Санкт-Петербургу проверили цены в продуктовых магазинах города, а также наличие товаров. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В первую очередь, внимание уделили продуктам первой необходимости.

Известно, что мониторинг прошёл в пяти районах Петербурга. Специалисты сравнили цены на хлеб, мясо, молочные продукты, крупы, овощи и фрукты в четырёх крупных сетевых магазинах. Проверку устроили в "Окее", "Пятерочке", "Ленте" и "Магните".

По результатам расследования было установлено, что существенной разницы в ценах нет. Кроме того, активисты опровергли информацию о недостатке товаров на полках.

На многие продукты также действуют акции и скидки.

Ранее мы сообщили, что цены на имбирь и лимоны поднялись в разы.

Фото: Pixabay