В Петербурге из сейфа финдиректора коммерческой фирмы украли почти 2 млн рублей

Грабители управились с металлическим ящиком за 40 минут.

Вечером 11 марта в полицию Выборгского района Петербурга обратилась женщина, занимающая должность финансового директора предприятия, специализирующегося на выпечке и производстве компонентов для нее. Она заявила о пропаже денег из металлического сейфа, установленного в ее кабинете. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Деньги находились в сейфе коммерческой структуры на проспекте Культуры. Злоумышленникам потребовалось 40 минут, чтобы открыть ящик и украсть его содержимое. Добычей грабителей стали 1,5 млн рублей и 1,5 тысячи евро. Эти деньги принадлежали финдиректору. Также там были 33 тысячи рублей, которые в сейф положила бухгалтер компании – с 01:52 до 02:26 ночи среды.

У сейфа, где хранились деньги, оперативники нашли следы обуви. Однако не факт, что они принадлежат вору.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Грабителей ищет полиция. Отметим, что здание предприятия находится отдельно от других построек, и чужим в него не просто попасть.

Ранее мы писали, что из квартиры повара на Репищева похитили 900 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV