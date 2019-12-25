Из квартиры повара на Репищева похитили 900 тысяч рублей

Полиция разыскивает преступника.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 8 марта в полицию обратилась женщина с заявлением.

Она сообщила о том, что вор проник в её однокомнатную квартиру в доме №19 на ул. Репищева и украл деньги.

По словам женщины, кража могла быть совершена с 5 по 8 марта, когда она уезжала на праздники.

Известно, что она работает поваром.

Сумма ущерба составила 875 000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге уборщицу из поликлиники ограбили на 700 тысяч рублей.

Фото: Pixabay