В Петербурге уборщицу из поликлиники ограбили на 700 тысяч рублей

Из квартиры женщины вынесли деньги и украшения.

В среду, 4 марта, к дежурным полицейским обратилась встревоженная 44-летняя петербурженка, работающая уборщицей в больнице. Женщина рассказала, что ее квартиру в одном из домов на улице Коммунаров в поселке Горелово ограбили. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Пока женщина, по всей вероятности, трудилась на работе, вор, подобрав ключ к замку от входной двери потерпевший, пробрался в ее квартиру. Неизвестный прибрал к рукам ювелирные изделия и более 500 тысяч рублей наличными. Сумму ущерба хозяйка ценностей измерила в 736 тысячах рублей.

Полиция уже разыскивает домушника, возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мы писали, что в Шувалово вор вынес из таунхауса именинницы 1,5 млн рублей и украшения.

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