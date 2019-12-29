В Шувалово вор вынес из таунхауса именинницы 1,5 млн рублей и украшения

Грабитель проник в дом через запасной вход.

Во вторник, 3 марта, в полицию обратился 33-летний замдиректор производственного предприятия и сообщил о квартирной краже на Береговой улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что потерпевшей стала мать заявителя. Женщина пару дней назад отмечала 58-летие, и теперь, со слов сына, уехала. Трехэтажный таунхаус остался без присмотра и без охраны.

Известно, что грабитель проник на первый этаж дома через запасной вход и забрал с собой 1,5 млн рублей и коллекцию ювелирных украшений. После себя он оставил отпечатки и следы обуви.

В настоящий момент устанавливается общий ущерб похищенного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV