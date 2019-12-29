В Ломоносове мошенница обманула пожилую петербурженку на 100 тысяч рублей

В понедельник, 2 марта, в полицию обратилась 92-летняя петербурженка, которая пожаловалась на мошенницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Как выяснилось, днем неизвестная женщина предложила бабушке обменять купюры и зашла к ней в квартиру в доме на Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове. Женщина обменяла 100 тысяч рублей пенсионерки на ту же сумму мелких поддельных купюр.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
Ранее мы писали, что в Выборгском районе вор пробрался в частный дом и вынес доллары и евро.
Фото: pixabay
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