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В Ломоносове мошенница обманула пожилую петербурженку на 100 тысяч рублей
Сегодня, 12:25
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himif

В Ломоносове мошенница обманула пожилую петербурженку на 100 тысяч рублей

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Женщина предложила пенсионерке разменять деньги и оставила ей поддельные купюры.

В понедельник, 2 марта, в полицию обратилась 92-летняя петербурженка, которая пожаловалась на мошенницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Как выяснилось, днем неизвестная женщина предложила бабушке обменять купюры и зашла к ней в квартиру в доме на Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове. Женщина обменяла 100 тысяч рублей пенсионерки на ту же сумму мелких поддельных купюр.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе вор пробрался в частный дом и вынес доллары и евро.

Фото: pixabay

Теги: ломоносов, мошенничество, пенсионерк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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