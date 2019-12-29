В Выборгском районе вор пробрался в частный дом и вынес доллары и евро

Сумма ущерба составила 50 000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 29 февраля в полицию обратился мужчина с заявлением.

Он сообщил о том, что в его частный трехэтажный дом пробрался незнакомый мужчина и забрал с собой ценные вещи и деньги. Пропало 300 евро, 100 долларов, а также ювелирные изделия.

Сумма ущерба составила 50 000 рублей.

Полиция разыскивает преступника. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

Ранее мы сообщили, что полицейский в свой выходной поймал вора.

Фото: Pixabay