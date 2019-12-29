Полицейский в свой выходной поймал вора

Злоумышленник хотел украсть сумку у женщины.

В три часа ночи 29 февраля 27-летнюю москвичку преступник ждал у дома №60 по Большому Сампсониевскому проспекту. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу полицейского главка. Злоумышленник вырвал сумку с документами и пятью тысячами рублей.

Кража произошла на глазах оперуполномоченного уголовного розыска УМВД по Выборгскому району. Мужчина был не при исполнении, но свой долг выполнил: задержал преступника.

Ранее мы писали, что в Петербурге неизвестный проник в дом через окно и вынес 280 000 рублей.

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