  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге неизвестный проник в дом через окно и вынес 280 000 рублей
Сегодня, 11:22
66
Arinablinova

В Петербурге неизвестный проник в дом через окно и вынес 280 000 рублей

0 0

Сейчас полицейский разыскивают злоумышленника.

В воскресенье, 1 марта, стало известно, что накануне злоумышленник разбил оконное стекло на 2 этаже 5-этажного дома на улице Политрука Пасечника. Таким образом он пробрался в квартиру, откуда и совершил хищение 280 000 рублей. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах. 

Несмотря на то, что на месте преступления удалось обнаружить лишь следы обуви и отпечатки пальцев, которых не оказалось в базе, полицейские активно разыскивают неизвестного. 

Ранее мы писали, что бомж-сладкоежка вынес из Пулково 27 коробок шоколадных конфет и печенье.

Фото: pexels 

Теги: квартирная кража, кража, проникновение в квартиру
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии