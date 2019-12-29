В Петербурге неизвестный проник в дом через окно и вынес 280 000 рублей

Сейчас полицейский разыскивают злоумышленника.

В воскресенье, 1 марта, стало известно, что накануне злоумышленник разбил оконное стекло на 2 этаже 5-этажного дома на улице Политрука Пасечника. Таким образом он пробрался в квартиру, откуда и совершил хищение 280 000 рублей. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Несмотря на то, что на месте преступления удалось обнаружить лишь следы обуви и отпечатки пальцев, которых не оказалось в базе, полицейские активно разыскивают неизвестного.

Ранее мы писали, что бомж-сладкоежка вынес из Пулково 27 коробок шоколадных конфет и печенье.

Фото: pexels