Бомж-сладкоежка вынес из Пулково 27 коробок шоколадных конфет и печенье

Также с собой он прихватил две сумки и один чемодан.

В аэропорту "Пулково" к транспортным полицейским обратился менеджер магазина с заявлением о краже. Об этом сообщил пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В ходе выяснения обстоятельств, полицейские выяснили, что товар воровал 54-летний бездомный. За все время, что он находится в "Пулково", он вынес 27 коробок шоколадных конфет, печенье, две сумки и один чемодан.

Подозреваемый не работает, нет места жительства, злоупотребляет алкоголем, имеет несколько судимостей, в том числе за угрозы убийством. За воровство из аэропорта ему грозит срок до двух лет лишения свободы.

Накануне в Пулково нашли часы 1943 года с ионизирующим излучением.

Фото: pixabay