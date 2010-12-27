В Пулково нашли часы 1943 года с ионизирующим излучением

Предмет пришлось изъять и вывезти во временное безопасное хранилище.

В петербургском аэропорту "Пулково" обнаружили посылку с циферблатом часов 1943 года, который служил источником ионизирующего излучения. Предмет пришлось изъять и вывезти во временное хранилище. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Экострой".

Всего в период с 10 по 16 июня специалисты обработали 153 обращения. За неделю было утилизировано 500 килограммов нефтезагрязняющих отходов, два килограмма химических отходов и 40 люминесцентных ламп.

Также с акватории водных объектов Петербурга убрали 54 кубометра отходов.

А на границе с Петербургом продолжает расти огромная незаконная свалка.

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