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На границе с Петербургом продолжает расти огромная незаконная свалка
Сегодня, 13:34
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nastya960

На границе с Петербургом продолжает расти огромная незаконная свалка

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Сейчас территория свалки составляет около 50 гектаров с глубиной залегания мусора под 3 метра.

На землях Всеволожского лесничества продолжает расти огромная незаконная свалка. Об этом сообщает МОО "Зеленый Фронт".

Свалка, которая находится Мурманским шоссе, промзоной на проспекте Большевиков, КАД и промзоной "Уткина Заводь" была законсервирована несколько лет назад. Однако, количество мусора на ней только увеличивается. Сейчас территория свалки составляет около 50 гектаров с глубиной залегания мусора под 3 метра.

На месте видны свежие следы мусоровозов. На свалку привозят как испортившиеся продукты, так и строительные отходы.  

Также в Волхове уже около года не могут вывезти строительный мусор от снесённых домов.
Фото: МОО "Зеленый Фронт"

Теги: зеленый фронт, мусор, свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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