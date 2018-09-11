На границе с Петербургом продолжает расти огромная незаконная свалка

Сейчас территория свалки составляет около 50 гектаров с глубиной залегания мусора под 3 метра.

На землях Всеволожского лесничества продолжает расти огромная незаконная свалка. Об этом сообщает МОО "Зеленый Фронт".

Свалка, которая находится Мурманским шоссе, промзоной на проспекте Большевиков, КАД и промзоной "Уткина Заводь" была законсервирована несколько лет назад. Однако, количество мусора на ней только увеличивается. Сейчас территория свалки составляет около 50 гектаров с глубиной залегания мусора под 3 метра.

На месте видны свежие следы мусоровозов. На свалку привозят как испортившиеся продукты, так и строительные отходы.

Также в Волхове уже около года не могут вывезти строительный мусор от снесённых домов.

Фото: МОО "Зеленый Фронт"