В Волхове уже около года не могут вывезти строительный мусор от снесённых домов

Аварийные дома в Волхове снесли уже больше года назад, а Зелёную улицу до сих пор "украшают" горы строительного мусора. В группе "Подслушано Волхов" жители города призывают справиться с этими завалами, саркастически названными "памятниками Волхова", самостоятельно, так как, по словам пользователей, у администрации не хватает денег на уборку городских территорий.

Горожане же в свою очередь скидываться на уборку мусора не готовы, по пользовательским комментарием ясно, что жители не рады таким декорациям на улице, но планируют продолжать ожидать вмешательства администрации.

Груды строительного мусора не только уродуют внешний облик территории Волхова, но так как большая часть мусора - доски и дерево, в такую жаркую и сухую погоду это может стать причиной возгорания.

"Да,фильмы про войну снимать можно. И декораций воздвигать не нужно",- иронично отметил житель Волхова в комментариях к публикации.

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Фото: ВК/ "Подслушано Волхов"