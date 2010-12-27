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В Волховском районе на месте сгоревшего дома найден труп петербуржца
Сегодня, 13:23
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KaterinaKono13

В Волховском районе на месте сгоревшего дома найден труп петербуржца

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о неподтвержденным данным пламя могло вспыхнуть из-за непогашенного окурка сигареты. 

В прошедший вторник, двадцать четвертого июня, в правоохранительные службы Волховского района была направлена информация об обнаруженном трупе мужчины. Тело нашли местные жители на месте сгоревшего дома в садоводстве "Локомотив".

Тело 49-летнего петербуржца обнаружили спасатели после тушения загоревшегося дачного дома на территории садоводства "Локомотив" в Волховском районе Ленобласти. Согласно предварительной информации, сгоревшая дача принадлежала погибшему, он пользовался ей как временным жилищем на летний период, а на постоянной основе проживал в Петербурге.

Причины возгорания в настоящее время выясняют полицейские. По неподтвержденным данным пламя могло вспыхнуть из-за непогашенного окурка сигареты. 

Теги: волховский район, новости волхова, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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