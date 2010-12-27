В Волховском районе на месте сгоревшего дома найден труп петербуржца

о неподтвержденным данным пламя могло вспыхнуть из-за непогашенного окурка сигареты.

В прошедший вторник, двадцать четвертого июня, в правоохранительные службы Волховского района была направлена информация об обнаруженном трупе мужчины. Тело нашли местные жители на месте сгоревшего дома в садоводстве "Локомотив".

Тело 49-летнего петербуржца обнаружили спасатели после тушения загоревшегося дачного дома на территории садоводства "Локомотив" в Волховском районе Ленобласти. Согласно предварительной информации, сгоревшая дача принадлежала погибшему, он пользовался ей как временным жилищем на летний период, а на постоянной основе проживал в Петербурге.

Причины возгорания в настоящее время выясняют полицейские. По неподтвержденным данным пламя могло вспыхнуть из-за непогашенного окурка сигареты.