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В Волховском районе мужчину жестоко избили бейсбольной битой
Сегодня, 11:31
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KaterinaKono13

В Волховском районе мужчину жестоко избили бейсбольной битой

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После преступления виновный попытался сбежать, однако вскоре был пойман сотрудниками правоохранительных органов.

Сегодня, 29 мая, примерно в час ночи жителя Волховского района жестоки избили бейсбольной битой. Мужчине тридцать два года, после избиения его в срочном порядке доставили в одну из ближайших клиник. Медики утверждают, что его состояние оценивается как тяжелое.

По подозрению в совершении данного правонарушения задержан 25-летний гражданин. Полиция выяснила, что он 28 мая после внезапно возникшего конфликта у дома по месту жительства потерпевшего, нанес ему несколько ударов деревянной бейсбольной битой.

После преступления виновный попытался сбежать, однако вскоре был пойман сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские осуществляют расследование по данному делу.

Теги: волховский район, избили бейсбольной битой, новости волхова, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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