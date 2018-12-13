В Волховском районе мужчину жестоко избили бейсбольной битой

Сегодня, 29 мая, примерно в час ночи жителя Волховского района жестоки избили бейсбольной битой. Мужчине тридцать два года, после избиения его в срочном порядке доставили в одну из ближайших клиник. Медики утверждают, что его состояние оценивается как тяжелое.
По подозрению в совершении данного правонарушения задержан 25-летний гражданин. Полиция выяснила, что он 28 мая после внезапно возникшего конфликта у дома по месту жительства потерпевшего, нанес ему несколько ударов деревянной бейсбольной битой.
После преступления виновный попытался сбежать, однако вскоре был пойман сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские осуществляют расследование по данному делу.
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