Петербургским предприятиям прописали новый стандарт безопасности

Некоторые организации смогут работать в этом месяце.

Ряд предприятий Петербурга смогут продолжить свою работу по решению руководителя уже до конца недели. Однако, перед этим придётся пройти целый ряд бюрократических моментов. Об этом сообщили в Смольном.

Работать могут продолжить кредитные и торговые организации, промышленный сектор и компании, которые необходимы для жизнеобеспечения населения. Все эти компании уже до конца сегодняшнего дня должны определить локальным нормативным актом численность тех работников, которые должны обеспечивать работу предприятия, а также число тех, кто будет работать удаленно.

Также до 7 апреля следует подать уведомление о продолжении своей деятельности в городской комитет по промышленной политике. После этого до 10 апреля должен быть издан стандарт безопасной работы организации.

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Фото: Piter.TV