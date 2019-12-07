Петербургским предприятиям прописали новый стандарт безопасности

Ряд предприятий Петербурга смогут продолжить свою работу по решению руководителя уже до конца недели. Однако, перед этим придётся пройти целый ряд бюрократических моментов. Об этом сообщили в Смольном.
Работать могут продолжить кредитные и торговые организации, промышленный сектор и компании, которые необходимы для жизнеобеспечения населения. Все эти компании уже до конца сегодняшнего дня должны определить локальным нормативным актом численность тех работников, которые должны обеспечивать работу предприятия, а также число тех, кто будет работать удаленно.
Также до 7 апреля следует подать уведомление о продолжении своей деятельности в городской комитет по промышленной политике. После этого до 10 апреля должен быть издан стандарт безопасной работы организации.
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Фото: Piter.TV
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