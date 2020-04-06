Видео: на Сенной продают маски за 1500 рублей

Пенсионерам при этом маски дают бесплатно.

В Петербурге на Сенной площади корреспондент Piter.TV заметил несколько мужчин, которые продавали медицинские маски. При этом цена на них мягко говоря кусается.

Продавец предложил большой вариант масок по разным ценам: по 100, 300, 800 и 1500 рублей. За 100 рублей можно купить одну обычную одноразовую маску, которая в аптеках до распространения коронавируса стоила не больше 10 рублей. Также мужчина предложил маску ручной работы, она уже стоит 300 рублей. За 1500 рублей предлагается упаковка масок со скидкой. При этом обычные одноразовые маски продавец готов раздавать бесплатно пенсионерам.

На разочарованное "очень дорого", продавец только и смог сказать:

Ну их нигде нет...

При этом в правительстве России установили, что продавать маски, респираторы и медицинские перчатки могут только компании, у которых есть фармацевтическая лицензия.

В начале февраля Piter TV выяснил, на сколько в Петербурге подорожали медицинские маски.

Видео: Piter.TV