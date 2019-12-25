Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров. Чиновники ввели ограничения, связанные с розничной и оптовой реализацией данных категорий товара.

В правительстве России установили, что продавать маски, респираторы и медицинские перчатки могут только компании, у которых есть фармацевтическая лицензия. На каждом этапе продаж стоимость товара не может увеличиваться более чем на 10 процентов. Наценка на товар не может быть выше 10 копеек за каждую единицу.

В течение следующих трех дней руководство регионов должно предоставить информацию об имеющихся запасах данных категорий товаров, а также о необходимости в них. Нарушение повлечет за собой ответственность перед государством.

Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок.