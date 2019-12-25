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В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов
Сегодня, 13:31
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lesjasap

В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов

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Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

В России ограничили продажу медицинских масок, перчаток и респираторов. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров. Чиновники ввели ограничения, связанные с розничной и оптовой реализацией данных категорий товара. 

В правительстве России установили, что продавать маски, респираторы и медицинские перчатки могут только компании, у которых есть фармацевтическая лицензия. На каждом этапе продаж стоимость товара не может увеличиваться более чем на 10 процентов. Наценка на товар не может быть выше 10 копеек за каждую единицу.

В течение следующих трех дней руководство регионов должно предоставить информацию об имеющихся запасах данных категорий товаров, а также о необходимости в них. Нарушение повлечет за собой ответственность перед государством.

Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок.

Теги: коронавирус, медицинские маски, продажа, респираторы
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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