Он призвал самостоятельно изготавливать индивидуальные маски для защиты от инфекции.

Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок. Об этом телеведущий заявил во время эфира телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Журналист заявил, что людям, которые кричат о дефиците средств индивидуальной защиты, следовало бы самостоятельно изготовить себе маску.

То время, которое они тратят на крик и написание гневных постов, потратили на то, чтобы приготовить эту маску, им самим было бы спокойней прокомментировал ведущий

Владимир Соловьев добавил, что для изготовления защитной маски не нужно даже обладать навыками шитья. Для обеспечения себя маской достаточно просто свернуть материал.

Напомним, что на 31 марта в Минпромторге заявили, что около 20 российских компаний ежедневно производят 1,6 миллиона одноразовых медицинских масок. Россия также заключила контракт с Китаем на поставку 55 миллионов масок. Из КНР ожидается гуманитарная помощь с общим весом в 26 тонн. В нем иностранцы доставят инфракрасные термометры, респираторы, защитные костюмы.

Соловьев ответил КВН-щикам на сравнение со Стивеном Сигалом.

Фото: YouTube/Вечер с Владимиром Соловьевым

