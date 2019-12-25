Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок. Об этом телеведущий заявил во время эфира телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Журналист заявил, что людям, которые кричат о дефиците средств индивидуальной защиты, следовало бы самостоятельно изготовить себе маску.
То время, которое они тратят на крик и написание гневных постов, потратили на то, чтобы приготовить эту маску, им самим было бы спокойней
прокомментировал ведущий
Владимир Соловьев добавил, что для изготовления защитной маски не нужно даже обладать навыками шитья. Для обеспечения себя маской достаточно просто свернуть материал.
Напомним, что на 31 марта в Минпромторге заявили, что около 20 российских компаний ежедневно производят 1,6 миллиона одноразовых медицинских масок. Россия также заключила контракт с Китаем на поставку 55 миллионов масок. Из КНР ожидается гуманитарная помощь с общим весом в 26 тонн. В нем иностранцы доставят инфракрасные термометры, респираторы, защитные костюмы.
Соловьев ответил КВН-щикам на сравнение со Стивеном Сигалом.
Фото: YouTube/Вечер с Владимиром Соловьевым
Обсуждение ( 4 )
Контролировать продажу масок, лекарств и прочих средств профилактики и гигиены в сложных, и опасных экстренных эпидемиологических ситуациях в стране должно государство. Почему то сахар, гречку, масло и прочие продукты первой необходимости в СССР могли контролировать и выдавали по талонам. А вот сегодня маски и парацетамол берут сколько хочешь, совершенно не думая об остальных своих земляках. Ну раз такая психология у человека во время всеобщей паники, то это надо разруливать введением талонов, но как говориться: мой глас - глас вопиющего в пустыне...
Соловьев абсолютно прав. За время всеобщего изобилия выросло поколение совершенно беспомощных людей. Любая женщина может сделать многоразовые маски для своей семьи, в каждой семье найдется старая х/б простыня или наволочка на подушку, которую с успехом можно пустить на маски, но нынешние молодые не то, что не умеют, у них напрочь атрофирована смекалка, они привыкли платить за готовый продукт.
Ну и сука же ты, итальяшка соловьиная!
У него работа такая..