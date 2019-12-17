Соловьев ответил КВН-щикам на сравнение со Стивеном Сигалом

Ранее юмористы пошутили о недвижимости телеведущего в Италии.

Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с изданием "Подъем" ответил на шутку команды КВН Орловского государственного университета "Такая история". Напомним, КВН-щики пошутили о недвижимости Соловьева в Италии и сравнили его со Стивеном Сигалом.

По словам Соловьева, юмористы даже себе не представляют "размеры Стивена Сигала", у которого "1,93 м и несколько другая манера одеваться". При этом он заявил, что польщен таким сравнением. "Я Стивена очень люблю, мы с ним дружим", - отметил журналист, добавив, что законом не запрещено иметь недвижимость в других странах.

Известно, что Соловьев является владельцем двух вилл на итальянском озере Комо. Стоимость одной из них, по данным Фонда борьбы с коррупцией, составляет более чем миллион евро. В ответ на это телеведущий заявил, что никогда не скрывал, что богат, хотя никогда не хвалился этим.

Ранее мы писали, что Наталья Поклонская прокомментировала скандал на шоу Соловьева.

Фото: кадр из программы КВН