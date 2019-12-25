Компания вину признала, пояснив, что решила распродать цветы, так как они не могут долго храниться.

В понедельник, 6 апреля, стало известно о том, что в Петербурге наказали работающий в режиме самоизоляции магазин цветов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Петроградский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО "Оранж Стиль". Известно, что цветочный магазин находился возле дома 53 на Большом проспекте Петроградской стороны. "Оранж Стиль" продолжал работать в обычном режиме во время ограничений из-за пандемии коронавируса.

Магазин признал свою вину. Компания заявила, что она намеревалась распродать цветы, так как они не могут долго храниться.

Ранее мы сообщали о том, что уровень самоизоляции в Петербурге составил 3,3 балла.

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