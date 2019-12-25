Петербургская "Ночлежка" запускает акцию для бездомных "Ты не один"

Организаторы разложат по городу пакеты с самыми необходимыми вещами.

В понедельник, 6 апреля, петербургская благотворительная организация "Ночлежка" запускает акцию для бездомных людей "Ты не один". Создатели акцию призывают поделиться с обделенными людьми необходимыми вещами особенно в такой сложный для всех россиян период пандемии: если в обычное время бродяги могли зайти за помощью в кафе и благотворительные столовые, то сейчас, пока заведения закрыты из-за карантина, обратиться бездомным некуда.

Для участия в акции достаточно собрать несколько пакетов с важными вещами и оставить их на скамейках, остановках или у заборов, чтобы бродяги могли взять их себе. Сами сотрудники "Ночлежки" оставят 60 пакетов по всему городу. Внутри находки будут лежать чай, печенье или конфеты, консервы, лапша или пюре быстрого приготовление, мыло, антисептик, зубные щетка и паста, влажные антибактериальные салфетки и носки.

Организаторы отметили, что идею почерпнули в Германии и Казахстане, где проводят похожие акции помощи. Кроме того, петербуржцам посоветовали не выходить из дома специально ради участия в акции, а оставить пакет с помощью по пути по неотложным делам.

Ранее мы рассказывали, что добровольцы Выборгского района присоединились к акции "Добрый сосед".

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