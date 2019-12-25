Добровольцы Выборгского района присоединились к акции "Добрый сосед"

Заявки принимает оперативный штаб.

Волонтерские отряды МО "Выборгский район" стали участниками акции "Добрый сосед". Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

В ряды добровольцев вошли молодёжные объединения, представители депутатского корпуса, специалисты 26-го отряда МЧС России по Ленобласти,представители всероссийского добровольного пожарного общества, а также неравнодушные жители района. Все участники заняты доставкой продуктов и лекарств одинокими жителям старше 65 лет, а также помогают им в оплате услуг ЖКХ и решении бытовых вопросов. Все волонтеры соблюдают правила личной защиты.

Единый районный штаб принимает заявки от граждан с помощью дежурно-диспетчерской службы по номеру 8(81378) 2-21-75. Кроме того, пожилые могут обратится на федеральную "горячую линию" 8(800) 200-34-11.

Желающие вступить в ряды волонтёров могут заполнить заявку на сайте мывместе.рф.

Напомним, что акция "Добрый сосед" была предложена Александром Дрозденко. В ней может принять участие любой желающий, старше 18 лет.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО