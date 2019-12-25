Александр Дрозденко предложил помогать изолированным соседям

Личное общение при этом необязательно.

Губернатор 47-ого региона анонсировал акцию "Добрые соседи" в рамках профилактических мер против коронавирусой инфекции. По задумке волонтеры будут помогать жителям соседних квартир, находящимся на карантине или в самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Участником акции может стать любой желающий. Прежде всего изолированные граждане нуждаются в продуктах питания и лекарствах. Все это возможно передать, избежав личного общения – например, воспользоваться методом бесконтактной доставки.

Мы все знаем своих соседей, все одна семья, особенно в небольших населенных пунктах. Предлагаю начать акцию "Добрые соседи". Речь идет о помощи тем, кто находится на самоизоляции или карантине. Это — покупка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. – объявил Дрозденко

Ранее мы сообщали о том, что в России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области