В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с кабинетом министров. По данным чиновника, новые инфицированные за две последние недели вернулись из зарубежных поездок. Сейчас пациенты временно госпитализированы в изолированные боксы. Всех контактировавших с ними граждан направят на обследование.
На 23 марта количество пациентов в РФ с коронавирусом возросло до 438 человек. Также более 52 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением. Еще 17 россиян выздоровели. Правительство России просит пожилых людей без крайней необходимости не выходить на улицу.
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