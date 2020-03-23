В РФ подтверждены 438 случаев инфицирования коронавирусом.

В России выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с кабинетом министров. По данным чиновника, новые инфицированные за две последние недели вернулись из зарубежных поездок. Сейчас пациенты временно госпитализированы в изолированные боксы. Всех контактировавших с ними граждан направят на обследование.

На 23 марта количество пациентов в РФ с коронавирусом возросло до 438 человек. Также более 52 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением. Еще 17 россиян выздоровели. Правительство России просит пожилых людей без крайней необходимости не выходить на улицу.

У троих жителей Челябинской области выявили коронавирус.

