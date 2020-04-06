Видео: в Песочном пациенты онкоцентра выстроились в многокилометровую очередь

Внутрь пациентов запускают только после сдачи теста на коронавирус и заполнения анкеты.

В понедельник, 6 апреля, на входе в онкологический центр на Ленинградской улице в посёлке Песочный образовалась огромная очередь из пациентов. Об этом сообщил Мегаполис.

Внутрь пациентов запускают только после сдачи теста на коронавирус и заполнения анкеты. Очевидец при этом добавил, что дозвониться по телефонам центра нереально. Люди приехали за лекарствами, на терапию, но все ждут своей очереди. При этом положенная дистанция в 1,5-2 метра никем не соблюдается.

В опубликованном на сайте учреждения сообщении говорится, что посещение заведения возможно при наличии записи на приём к врачу. В регистратуре одновременно могут находиться только 10 человек. При этом пациентов, которые находятся на стационаре, сейчас посещать запрещено.

На Ударников у почты также собралась очередь из пенсионеров.

Видео: Мегаполис