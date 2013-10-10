Петербург и Ленобласть – южные курорты России. Итоги жарких выходных

Piter.TV рассказал о том, как прошли выходные в контексте аномально жаркой погоды.

В минувшие выходные в Петербурге и области наступило настоящее лето. В поисках прохлады горожане поехали на "местные" курорты, некоторые из которых, как оказалось, находятся в черте города. Рассказываем, к чему привели аномальные +32.

О том, что антициклон принесет в Северную столицу солнечную жаркую погоду, предупреждали заранее. Рекордные 30 градусов установились в субботу, 19 июня, и продержатся как минимум до 24 июня. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал жару "аномальной". В МЧС рекомендовали выходить на улицу только в утреннее и вечернее время, носить одежду из хлопка и льна, пить больше жидкости, проветривать помещения. Очевидно, что не все рекомендации удалось соблюсти.

Фото: Piter.TV

Утром в первый выходной день у входа в Финляндский вокзал образовались очереди с улицы. Это было связано не только с возросшим спросом на пригородные маршруты, но и введением особого режима безопасности на время Евро-2020, пояснили в "ОЖД". Сотрудники вокзалов открыли дополнительные входы. На пригородных электричках Балтийского направления власти Ленобласти проверяли использование средств индивидуальной защиты. В субботу выявили 20 нарушителей. Однако соблюдать антикоронавирусные требования было едва ли возможно: электрички были переполнены. На перронах образовались толпы людей. Вероятно, кому-то пришлось дожидаться следующего электропоезда. Особенно популярными оказались железнодорожные станции вдоль Приморского шоссе, в частности, Солнечное. На Выборгское направление добавили дополнительные поезда, но ситуацию это не спасло.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Тем, кто до пляжей добирался на машине, на обратном пути пришлось постоять в пробках. Их протяженность на трассах "Кола" и "Сортавала" на подъезде к Петербурге составила до 9 км, на Приморском шоссе и Дороге жизни — 5 км.

Некоторые предпочли остаться в городе и провести выходные на городских пляжах — в парке 300-летия, у Петропавловской крепости.

Фото: Piter.TV

Один из пользователей TikTok выложил видео, на котором мужчина прыгает в воду на набережной канала Грибоедова на глазах у полицейских. Вытащить мужчины с бортика правоохранители не успели: он сиганул в воду.

Видео: TikTok / @evgeshka_mikhailov

Также пловца заметили на набережной реки Мойки. Один из товарищей решил справить нужду, пока другой охлаждался в воде. На "берегу" мужчин уже ждала полиция. Напомним, что за купание в местах, не отведенных для этого, предусмотрен штраф до 1000 рублей. Кроме того, в городе нет водоемов, пригодных для купания. Пробы из акваторий показали, что там можно подцепить инфекцию.

Видео: TikTok / @krislus6

Посетители Летнего сада решили искупать своих детей в фонтанах, в том числе без одежды. В социальных сетях развязалась дискуссия на тему того, насколько это приемлемо. Некоторых пользователей поведение посетителей сада возмутило.

Видео: Instagram / @tanya_koyvistoynen

В аквапарке "Питерлэнд" выстроилась огромная очередь на вход. Это был последний день работы аквапарака перед его временным закрытием с 21 июня из-за антикоронавирусных мер.

Не обошлось без происшествий. В воскресенье в устье Смоленки обнаружили тело утонувшего мужчины. Других отдыхающих тело не смутило, они продолжили купаться и загорать рядом с умершим. До этого труп заметили на Октябрьской набережной. По предварительным данным, человек находился в воде несколько дней. Женщина была полностью одета.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Старадают от жары не только люди, но и животные, и птицы. Горожан попросили поставить на улицах контейнеры с водой.

Пока что жара не планирует отступать. В понедельник, 21 июня, возможны осадки, однако температура воздуха поднимется до +34. В 10 утра температурный рекорд уже был установлен. Последний раз так жарко было в 2006-м году.