Длина пробок на въезд в Петербург достигает 9 километров

На трассах "Кола" и "Сортавала" — примерно по 9 километров. На Дороге жизни и Приморском шоссе — по 5 километров.

В воскресенье, 20 июня, длина пробок на въезд в Петербург достигла 9 километров. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Согласно данным "Яндекс.Карт", на трассах "Кола" и "Сортавала" — примерно по 9 километров. На Дороге жизни и Приморском шоссе — по 5 километров. Очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" написали, что при выезде из Солнечного в сторону Петербурга на Приморском шоссе авария.

На сегодняшний день "Яндекс" сообщил о нескольких крупных пробках:

17:45 — Приморское шоссе от Кленовой улицы до Таможенной дороги. В пробке длиной 4,3 км можно потерять 1 час 14 минут, что на 1 час больше обычного.

17:36 — ЗСД от Зеленогорского шоссе до 5-го километра южного направления. В пробке длиной 5,1 км можно потерять 36 минут, что на 31 минуту больше обычного.

16:03 — Колтушское шоссе от КАД до поворота к станции 7-й километр. В пробке длиной 5,5 км можно потерять 43 минуты, что на 34 минуты больше обычного.

15:27 — Мурманское шоссе от проспекта Большевиков до АЗС (из-за ремонта). В пробке длиной 5,7 км можно потерять 1 час 17 минут, что на 1 час 12 минут больше обычного.

В городе же пробки оценивают в 2 балла на 21:51, привычная загруженность воскресного дня.

Ранее мы сообщали, что жара закрыла на "пробки" дороги Петербурга.

Фото: Вконтакте / ТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, "Яндекс.Карты", pixabay.com