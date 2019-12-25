Жара закрыла на "пробки" дороги Петербурга

Горожане устремились к водоемам, преимущественно в Курортный район.

Наступившая суббота в Петербурге ознаменовалась искренним желанием горожан оказаться подальше от городской жары. Это отразилось на дорожной обстановке – к пятому часу вечера дороги все еще загружены, на 4 балла. Утром показатель составлял 6 баллов, что аномально для выходного дня 19 июня.

Утром были зафиксированы пробки на Выборгском шоссе, проспекте Энгельса, участке ЗСД от КАД до Сестрорецкого шоссе, на участке КАД от Шафировского проспекта до Энгельса. К настоящему моменту водители стоят в пробке на Приморском шоссе в сторону Курортного района, на КАД у Мурино и Кудрово, а также в районе Парголово и Большого Вантового моста.

С субботы в Петербург и Ленобласть пришла жара – предполагается, что погода в Северной столице побьет рекорды, а на Финляндском вокзале пассажиры уже встали в очереди, чтобы уехать от духоты. Однако Петербург может побить целых пять погодных рекордов в ближайшие дни.

Дорожные рабочие в Ленобласти смогли приготовить яичницу на рабочем месте. Жара из города уходить не собирается – аналогичная погода ожидается и в воскресенье: до +32 градусов в Северной столице и +33 градусов в 47 регионе.

Фото: Piter.tv, скрин Яндекс.Карты