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Петербуржцев призвали помочь птицам справиться с наступившей жарой
Сегодня, 12:30
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Петербуржцев призвали помочь птицам справиться с наступившей жарой

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В городе продолжается неожиданно жаркая погода.

Петербуржцев призвали помочь птицам и котам справиться с наступившей жарой при помощи поилок – контейнеров с водой. Идеей поделились пользователи в группе "Птицы СПб и России" в социальной сети "ВКонтакте". 

Одногруппники! Вы все люди хорошие! Не поленитесь... поставьте контейнеры с водой у себя на газонах для птиц и кошек. Им сейчас очень тяжело!

Пользователи группы "Птицы СПб и России" 

В такую жару и человеку необходимо обильное питье. Сотрудники МЧС рассказали, сколько нужно пить воды, чтобы помочь своему организму.

По словам специалистов, в жаркую погоду человек должен пить, даже если ему не хочется. Особенно это важно для пожилых людей, у которых восприятие чувства жажды снижено. Для того чтобы восполнить дефицит жидкости в организме человеку нужно пить примерно на 150% больше – это около двух литров жидкости, включая суп, чай (желательно охлажденный), кофе, рисовый и вишневый отвары, хлебный квас.

Фото: Piter.tv

Теги: домашние животные, лето в городе, птицы, уличные животные
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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