На видео в TikTok попал еще один пловец по рекам летнего Петербурга

Товарищ пловца своим поведением намекнул, что может содержаться в городских реках.

Непрофессиональные пловцы по рекам Петербурга становятся соавторами вирусных видео в соцсети TikTok. Внимание пользователей привлекла ситуация на набережной реки Мойки, где у спуска к воде стояла пара друзей. Пока один из них справлял нужду, другой разделся и решил искупаться. Его не отторгло то, что результат жизнедеятельности его товарища тоже отправился в реку.

К друзьям за это время подошли сотрудники полиции. Однако пловец не растерялся, а уже успел на мокрое тело надеть одежду и в таком виде выйти к сотрудникам правоохранительных органов, предварительно помахав рукой людям на другом берегу.

Другой пловец решил не идти к спускам, а спрыгнуть в воду прямо с ограды на набережной канала Грибоедова. Житель Петербурга в трусах решил искупаться, не дожидаясь, когда до него доберутся два сотрудника полиции.

Видео: TikTok / @krislus6