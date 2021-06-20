  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:58
109
mook1 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец искупался в канале Грибоедова, не дожидаясь полиции

0 0

Видео стало вирусным в соцсети TikTok.

Житель Петербурга в трусах решил искупаться в канале Грибоедова, не дожидаясь, когда до него доберутся два сотрудника полиции. Видео с этой городской ситуацией опубликовано в соцсети TikTok накануне, после кадры растиражировали в других соцсетях.

На кадрах можно заметить, как мужчина прыгнул в воду на глазах у полицейских. После прыжка к мужчине подплыл катер с полицией, дальнейшая его судьба неизвестна. Пользователи в комментариях удивились, до чего петербуржцев доводит жара, однако некоторые юзеры не выразили одобрения от поступка горожанина, сославшись на не самую чистую воду в канале. 

Видео: TikTok / @evgeshka_mikhailov

Теги: канал грибоедова, лето в городе, пловец, полиция
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии