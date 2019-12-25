Петербург установил новый температурный рекорд уже к 10 утра

Предыдущий рекорд для сегодняшнего дня принадлежит 2006 году.

В понедельник, 21 июня, в Петербурге установлен новый температурный рекорд. К 10 утра столбики термометров в Северной столицы показали 30,7 градусов. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Предыдущий рекорд для сегодняшнего дня принадлежит 2006 году. Тогда воздух в Петербурге прогрелся до +30,4 градусов.

Стоит отметить, что сегодняшний рекорд стал третьим температурным рекордом подряд. В этот день в Северной столице ожидается жара до +34 градусов.

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