Грозы и дожди не помешают Петербургу установить рекордный хет-трик 21 июня

Сегодня столбики термометров покажут +32…+34 градусов.

В понедельник, 21 июня, погоду в Петербурге продолжит определять северо-западная периферия антициклона. Атмосфера над городом сегодня станет неустойчивой, во второй половине дня могут пройти дожди с грозами. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Однако дожди и грозы не помешают Петербургу установить третий подряд температурный рекорд. По прогнозу синоптика, сегодня столбики термометров покажут +32…+34 градусов. В Ленобласти ожидается +30…+35.

Ветер подует с юга со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Михаил Леус добавил, что суточный рекорд максимальной температуры для сегодняшнего дня был установлен в 2006 году – 30,4 градусов. Сегодня он будет обновлен. Это будет уже третий подряд жаркий рекорд.

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