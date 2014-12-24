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Петербург поставил два новых температурных рекорда в выходные
Сегодня, 7:25
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербург поставил два новых температурных рекорда в выходные

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В понедельник ожидается до +34 градусов. Однако вечером пройдут дожди и грозы.

В минувшие выходные погода в Петербурге побила два новых температурных рекорда. Так, в субботу, 19 июня, столбики термометров поднялись до +30,7 градусов. Почти также жарко было в этот день в 1905 году, когда синоптики зафиксировали +29,8 градусов.

Второй температурный рекорд был поставлен на следующий день. В воскресенье, 20 июня, воздух в городе прогрелся до +30,5 градусов. Предыдущий рекорд этого дня был установлен в 2006 году, когда на улице было +30,2 градуса.

Не исключено, что в понедельник, 21 июня, в Петербурге будет установлен третий подряд температурный рекорд. Сегодня в городе на Неве ожидается +32…+34 градусов. Однако вечером пройдут дожди с грозами.

Ранее петербурженку возмутили купающиеся в фонтане Летнего сада дети.

Фото: Piter.TV

Теги: погода спб, температурные рекорды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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