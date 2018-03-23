Колесов рассказал о температурных рекордах XXI века в Петербурге

Самые жаркие периоды в июле наблюдались в 2010 и 2021 годах.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 9 июля в своем tg-канале рассказал о температурных рекордах XXI века в городе.

Специалист отметил, что если не рассматривать совсем далекие годы прошлого века – 1914-й и 1972-й, то самые жаркие периоды в июле наблюдались в 2010 и 2021 годах. Первая половина июля 2021 года была самой жаркой в истории Петербурга. Тогда средняя температура периода составила +25,4 градусов и остается единственной половиной летнего месяца с температурой выше +25 градусов.

Еще три раза температура половины летнего месяца превышала +24 гр. И тут вступает в статистику всем памятное лето 2010 года с его экстремальными дневными температурами. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

На втором месте – вторая половина июля 2010 года со средней температурой периода +24,9 градуса и экстремальной дневной в +35,3 градусов. На третьем месте находится продолжение жары в 2010 году, однако уже в первой половине августа со средней температурой периода +24,4 градуса и экстремумом города в +37,1 градусов.

Ранее на Piter.TV: на этой неделе Петербург немного отдохнет от ливней и гроз.

Фото: Piter.TV