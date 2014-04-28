На этой неделе Петербург немного отдохнёт от ливней и гроз

Антициклон от Калининграда придёт в середине недели, а вместе с ним придёт не только сухая, но и теплая погода.

К Петербургу стремится антициклон, поэтому несколько дней на этой неделе горожане смогут отдохнуть от ливней и гроз. Такой прогноз в своём Telegram-канале дал главный городской синоптик Александр Колесов.

Сегодня в Санкт-Петербурге кратковременные дожди ещё пройдут, а температура воздуха не превысит +20 градусов, но уже вечером осадки закончатся, и начнется трехдневный перерыв. Александр Колесов, синоптик

Антициклон от Калининграда придёт в середине недели, а вместе с ним придёт не только сухая, но и теплая погода с дневными температурами +22…+27 градусов. Следующий атмосферный фронт ожидается только к пятнице, и он снова принесёт в Северную столицу грозы и ливни.

Фото: Piter.tv