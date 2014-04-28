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На этой неделе Петербург немного отдохнёт от ливней и гроз
Сегодня, 9:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На этой неделе Петербург немного отдохнёт от ливней и гроз

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Антициклон от Калининграда придёт в середине недели, а  вместе с ним придёт не только сухая, но и теплая погода.

К Петербургу стремится антициклон, поэтому несколько дней на этой неделе горожане смогут отдохнуть от ливней и гроз. Такой прогноз в своём Telegram-канале дал главный городской синоптик Александр Колесов.

Сегодня в Санкт-Петербурге кратковременные дожди ещё пройдут, а температура воздуха не превысит +20 градусов, но уже вечером осадки закончатся, и начнется трехдневный перерыв.

Александр Колесов, синоптик

Антициклон от Калининграда придёт в середине недели, а  вместе с ним придёт не только сухая, но и теплая погода с дневными температурами +22…+27 градусов. Следующий атмосферный фронт ожидается только к пятнице, и он снова принесёт в Северную столицу грозы и ливни.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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